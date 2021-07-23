Відома співачка українського походження Наташа Корольова записала відео разом зі своїм сином Архипом, викликавши неоднозначну реакцію
Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram.
48-річна співачка зі своїм 19-річним сином записали ролик, в якому розповіли, як підтримують російську збірну на Олімпіаді в Токіо.
При цьому користувачі мережі звернули увагу на зовнішній вигляд хлопця.
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"Наташенька, купіть хлопчикові бритву. Йому пора приводити своє обличчя в порядок", " Прям Араміс))). Смішна рослинність на обличчі))))», «мені здаєшся Архипу поміняти зовнішність прибрати вуса і бороду», - пишуть в коментарях.
У той же час інші відважили королевою і її синові компліментів: «красені Супер🔥 🔥 🔥», «синок красень, розумниця».
Нагадаємо, Наташа Корольова і Сергій Глушко в шлюбі з 2003 року. Їх син Архип народився в 2002 році.
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