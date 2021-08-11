Российская певица Наташа Королева похвасталась моложавым видом, полностью отказавшись от косметики

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала фото без фотошопа и фильтров. 48-летняя звезда сидела за столом, демонстрируя, как расслабляется за ужином. Рядом с артисткой стояло два бокала, предположительно, с вином и коньяком. Королева позировала для фото без макияжа, не боясь показаться некрасивой. Не забыла артистка хвастнуть внушительным декольте. Образ она дополнила повязкой на волосах.

«Знаковое Место моих воспоминаний!», - подписала фото Королева.

В комментариях звезде 1990-х оставили массу приятных слов.

«Вы потрясающая нежная и я вас обожаю. Надеюсь, муж не ревнует нас», «Моя зажигалочка», «Вы самая лучшая, люблю вас», «Прекрасная женщина», «Вы просто красавица», «Наташка молодец, никогда не постареет, когда душа молодая!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева засветила пышные формы в топике, впечатлив мужа: "Сцена из Титаника".

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