Відома співачка Наташа Корольова показала, чим займається у сусіда, поки її чоловік, Сергій Глушко (Тарзан) вдома
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала масу сторіс, в яких показала, як доглядає за господарством сусіда.
"Як добре мати сусіда з теплицею. Він поїхав до Криму з дітьми і каже-доглядайте, поливайте і огірочки у вашому розпорядженні", - зазначила співачка, прямуючи в теплицю.
Вона показала огірки, а також зняла, як нарвала собі з десяток достиглих овочів.
Галкін подарував Пугачовій українського "красеня", Примадонна розцвіла на очах: "Ну спасибі, чоловіче!"
Обраниця "Холостяка" Анна Богдан посварилася з його ексфавориткою: "Ти б про своє весілля думала"
Зірка "1+1" Марічка Падалко повідомила про поповнення і показала реакцію дочки: "Визначний день"
Стихія з градом обрушилася на Одещину, зірвані дахи, повалені дерева і стовпи: кадри негоди
Наташа Корольова в "японському" вбранні викликала гнів росіян: "навіщо скрізь пхати своє..."
"Дивіться, який урожай у мене сьогодні. Так що на вечерю у нас з Сергійком буде корисний огірковий салатик", - зазначила артистка.
Також Корольова показала, як поливає огірки, поки сусід поїхав у відпустку. Артистка була в прекрасному настрої і наспівувала пісню про огірочки. Варто відзначити, що співачка показала себе без краплі косметики. При цьому виглядала вона досить молодо.
Нагадаємо, що Наташа Корольова втекла з Росії, зганьбившись з власною піснею: «знову слова забула».
Як повідомляла Politeka, Наташа Корольова в незвичайному вбранні викликала гнів росіян: "навіщо скрізь пхати своє...".
Також Politeka писала, що Наташа Корольова ледве втримала принади у вузькому топі, вразивши чоловіка:"Сцена з Титаніка".