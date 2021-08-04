Відома співачка Наташа Корольова показала, чим займається у сусіда, поки її чоловік, Сергій Глушко (Тарзан) вдома

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала масу сторіс, в яких показала, як доглядає за господарством сусіда.

"Як добре мати сусіда з теплицею. Він поїхав до Криму з дітьми і каже-доглядайте, поливайте і огірочки у вашому розпорядженні", - зазначила співачка, прямуючи в теплицю.

Вона показала огірки, а також зняла, як нарвала собі з десяток достиглих овочів.

"Дивіться, який урожай у мене сьогодні. Так що на вечерю у нас з Сергійком буде корисний огірковий салатик", - зазначила артистка.

Також Корольова показала, як поливає огірки, поки сусід поїхав у відпустку. Артистка була в прекрасному настрої і наспівувала пісню про огірочки. Варто відзначити, що співачка показала себе без краплі косметики. При цьому виглядала вона досить молодо.

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