Жена украинского шоумена и ведущего Андрея Джеджулы показала, как развлекается после скандалов с мужем
Юлия Леус поделилась новым жизнерадостным постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В публикации девушка рассказала об одном из увлечений, которые делают ее счастливой. Как оказалось, Юля – большая фанатка футбола. Недавно она отправилась на матч поболеть за команду «Динамо Киев».
Леус поделилась снимком, сделанным на зрительской трибуне. На нем девушка позирует в розовом наряде и с широкой улыбкой на лице.
«Когда наши побеждают с уверенностью 2:0, других эмоций быть не может. Есть тут у меня любители футбола и за какую команду болеете?», - написала Леус.
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Ее подписчики не остались в стороне.
«Выглядите шикарно футбол конечно не очень люблю», «Вы сногсшибательны цвет костюма красивый», «Такая красивая», «Ух ты, круто поздравляю вашу команду с победой», - пишут люди.
Отметим, что в начале этого года Леус оказалась в центре скандала после того, как обвинила своего знаменитого мужа в том, что тот поднимает на нее руку и всячески издевается. Масла в огонь подливал тот факт, что на тот момент Юлия была от него беременна. Леус также сообщила, что разводится с Джеджулой, однако позже сказала, что пока отложила этот процесс.
Блогерща родила здоровую дочку Аделины, а не так давно «сбежала» с ней от мужа на съемную квартиру. Судя по всему, сейчас дела у нее идут лучше.
Напомним, внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг.
Как сообщала Politeka, Леус ошарашила пугающими откровениями о браке с Джеджулой.
Также Politeka писала, что жена шоумена Джеджулы после скандалов показала пятимесячную дочку.