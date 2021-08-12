Жена украинского шоумена и ведущего Андрея Джеджулы показала, как развлекается после скандалов с мужем

Юлия Леус поделилась новым жизнерадостным постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В публикации девушка рассказала об одном из увлечений, которые делают ее счастливой. Как оказалось, Юля – большая фанатка футбола. Недавно она отправилась на матч поболеть за команду «Динамо Киев».

Леус поделилась снимком, сделанным на зрительской трибуне. На нем девушка позирует в розовом наряде и с широкой улыбкой на лице.

«Когда наши побеждают с уверенностью 2:0, других эмоций быть не может. Есть тут у меня любители футбола и за какую команду болеете?», - написала Леус.

Ее подписчики не остались в стороне.

«Выглядите шикарно футбол конечно не очень люблю», «Вы сногсшибательны цвет костюма красивый», «Такая красивая», «Ух ты, круто поздравляю вашу команду с победой», - пишут люди.

Отметим, что в начале этого года Леус оказалась в центре скандала после того, как обвинила своего знаменитого мужа в том, что тот поднимает на нее руку и всячески издевается. Масла в огонь подливал тот факт, что на тот момент Юлия была от него беременна. Леус также сообщила, что разводится с Джеджулой, однако позже сказала, что пока отложила этот процесс.

Блогерща родила здоровую дочку Аделины, а не так давно «сбежала» с ней от мужа на съемную квартиру. Судя по всему, сейчас дела у нее идут лучше.

Напомним, внешность дочери Джеджулы от скандального брака с Леус вызвала бурный восторг.

Как сообщала Politeka, Леус ошарашила пугающими откровениями о браке с Джеджулой.

Также Politeka писала, что жена шоумена Джеджулы после скандалов показала пятимесячную дочку.