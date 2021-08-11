Бывшая жена шоумена и актера Андрея Джеджулы, блогерша Юлия Леус, показала дочь от бывшего

В начале 2021-го года прогремел скандал по поводу развода известного артиста и его супруги, сообщает Politeka.net.

Юлия обвинила супруга в домашнем насилии, а тот - в необоснованной ревности. Блогерша сообщила, что подает на развод, хотя на тот момент была беременной от Джеджулы.

Сейчас Леус уже несколько месяцев, как стала мамой маленькой Аделины. Женщина в новом посте Инстаграм опубликовала фото с малышкой.

"Моя сладкая девочка ❤️ и совсем не похожа на себя на фото 🤷🏻‍♀️😂 У кого еще так ? Листайте фото 👉🏻 не смогла определиться 🥰", - написала экс-жена Джеджулы.

На фото блогерша держала дочь, целовала и обе выглядели счастливыми.

Публикация собрала почти 5000 лайков и много комментариев. Пользователи сети стали обсуждать внешность девочки и спорить, на кого она похожа:

"Какие красивые фотографии😍 она у Вас такая улыбчивая😍🔥", "Какая милая и невероятно красивая девчонка❤️", "Ой какие вы милые 😻 У вас так глазки похожи, такие же яркие 🔥😍", "Ну очень похожа на бабушку)))", "Юля, ну как так Ваша копия могла получиться ? Она невероятная😍", "Малышке очень повезло , что похожа на вашу семью , порода 👌🏻❤️".

Напомним, жена Джеджулы публично накинулась на мужа, не подбирая выражений

Также Politeka писала, что шоумен Джеджула показал, как отдыхает после скандалов с женой