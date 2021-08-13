Российский шоумен и стриптизер Тарзан (Сергей Глушко), который является мужем Наташи Королевой, показал неожиданный талант

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тарзан опубликовал портрет любимой жены, который нарисовал собственноручно. На фото Королева позировала в спущенном платье с разрезами до бедер. Глушко рисовал картину с фотографии, которая вдохновила его на новый вид творчества.

«Обещал показать, когда закончу…Холст 100 /80 см. Масло. Всем привет!», - подписал фото артист.

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Некоторые звезды написали, что тоже не отказались бы от такого портрета.

«Очень круто! Встаю в очередь на портрет!», «Очень красиво», «Класс, талантищеее», «Гениально», «Очень натурально и передает чувствительность», «Божееееее. Богиня! Я хочу такую картину у себя дома на стене. Сергей, это более чем», «Даже на фото наверно так здорово не получится», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Наташа Королева посветила пышными формами перед мужем: "Сцена из Титаника".

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