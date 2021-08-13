Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина Показала себя на балконе в стильном купальнике

Как известно, недавно спортсменка вышла замуж за своего возлюбленного – французского теннисиста Гаэля Монфиса. Сейчас пара наслаждается семейной жизнью, а Элина продолжает радовать многочисленных поклонников свежими кадрами на своей странице в Инстаграм. Как пишет Politeka.net, в новом посте теннисистка показала, как проводит летний день дома.

На фото Элина позировала на балконе роскошного высотного дома. Из одежды на спортсменке был только черный слитный купальник с модным принтом. Несмотря на высоту, Свитолина смело облокотилась на ограждение, стоя к нему спиной, и закинула голову высоко вверх. Таким образом, солнечные лучи падали красотке прямо на лицо.

«Всегда держи голову по направлению к солнцу», - подписала фото Свитолина.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Какая красивая», «Как подсолнух», «Гаэль очень счастливый мужчина», «Такая восхитительная», «Мама мия», «Я стал твоим фанатом после просмотра Олимпиады», - пишут люди в комментариях.

Напомним, Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк.

Как сообщала Politeka, Свитолина в ярком купальнике блеснула фигурой на роскошном отдыхе в Монте-Карло.

Также Politeka писала, что Свитолина в шелковом халатике поделилась переживаниями в день свадьбы.