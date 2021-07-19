Известная украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась фотографиями с волнующего утра невесты

Как пишет Politeka.net первая ракетка Украины недавно получила предложение руки и сердца от французского теннисиста Гаэля Монфіса, девушка ответила "Да".

Спортсменка поделилась переживаниями в день свадьбы, опубликовав нежные фото с утра невесты.

"Свадебное утро ... 👰 🏽 ♀ ️ ✨ Пожалуй, самая нервная вещь в этот день ... когда ты хочешь, чтобы все было ИДЕАЛЬНО - макияж, прическа, платье, обувь, картинки, видео и многое другое ... почти невозможно насладиться всем процессом...", - написала невеста.

Фанаты пары уже успели поставить почти 5 тысяч лайков и поздравить Элину с женитьбой.

"Вы просто идеальная и такая красивая. Надеюсь, церемония вам понравится. Долго вам жизнь с Гаэлем", "лучшая невеста", "все выглядит идеально", " Абсолютно великолепна, пусть все ваши мечты осуществятся на будущее!!!",- приветствуют спортсменку фаны.

Ранее Politeka писала, что Свитолина в ярком купальнике блеснула фигурой на роскошном отдыхе в Монте-Карло: "этот кадр сделал мой день".

Напомним, что Свитолина после вылета из Уимблдона нацелилась на золото Олимпиады: "это особый турнир".

А еще Politeka сообщала, что Свитолина стала невестой и похвасталась огромным бриллиантом на пальце: "До начала нашего навсегда...".