Відома українська тенісистка Еліна Світоліна поділилась із фоловерами радісною новиною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку спортсменки у соцмережі.

Так, в акаунті Світоліної з'явились фото, на яких вона хизується каблучкою на безіменному пальці.

Пропозицію руки і серця Світоліній зробив її коханий Гаель Монфіс. Відповіддю української спортсменки, судячи з усього, було впевнене "так".

"Так! До початку нашого назавжди", - написала вона.

На другому фото Еліна показала окремо каблучку на руці. На світлині можна побачити, що коханий порадував дівчину чималим камінцем.

Слід зазначити, що до цього у пари була перерва у стосунках. Однак нещодавно тенісисти Еліна Світоліна і Гаель Монфіс оголосили, що вони знову разом. Спортсмени поставили відносини на паузу після Australian Open. Вчора, 2 квітня, француз запостив в сторіс у своєму акаунті фото з українською тенісисткою і написав: "Возз'єднатися навічно". Еліна теж виклала спільний знімок з Монфісом і підписала його "Дім там, де серце".

Як відомо, Гаель і Еліна зустрічаються з початку 2019 року. У червні того ж року вони видалили спільний аккаунт. Можливо, це була перша перерва в їхніх стосунках.

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