Известная украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась с фолловерами радостной новостью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу спортсменки в соцсети.

Так, в аккаунте Свитолиной появились фото, на которых она хвастается кольцом на безымянном пальце.

Предложение руки и сердца Свитолиной сделал ее возлюбленный Гаэль Монфис. Ответом украинской спортсменки, судя по всему, было уверенное "да".

"Да! К началу нашего навсегда", - написала она.

На втором фото Элина показала отдельно кольцо на руке. На фотографии можно увидеть, что любимый порадовал девушку внушительным камнем.

Следует отметить, что до этого у пары был перерыв в отношениях. Однако недавно теннисисты Элина Свитолина и Гаэль Монфис объявили, что они снова вместе. Спортсмены поставили отношения на паузу после Australian Open. Вчера, 2 апреля, француз запостил в сторис в своем аккаунте фото с украинской теннисисткой и написал: "Воссоединиться навечно". Элина тоже выложила совместный снимок с Монфисом и подписала его "Дом там, где сердце".

Как известно, Гаэль и Элина встречаются с начала 2019 года. В июне того же года они удалили совместный аккаунт. Возможно, это был первый перерыв в их отношениях.

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