Відома українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася засмаглим тілом в яскравому купальнику
Як передає Politeka.net, успішна спортсменка Еліна Світоліна після виступу на турнірі "Великого шолома" в Англії дозволила собі розслабитися і покотила на райський відпочинок в Монте-Карло.
Там 26-річна одеситка ефектно позувала на березі моря в червоному злитому купальнику, який неймовірно вдало підкреслював її підтягнуту фігуру.
Варто звернути також особливу увагу на прекрасний пейзаж, на тлі якого відобразила себе тенісистка.
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У кадрі можна побачити, як скупавшись в блакитній воді знаменита спортсменка розляглася на гальці, підставивши све тіло променям сонця.
Більше 7 тисяч користувачів соцмережі оцінили Еліну за допомогою лайків і численних компліментів в коментарях.
"Цей кадр зробив мій день",
"Точка, сет і гра Світоліна 🤣",
"Чудова", - пишуть їй на різних мовах.
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