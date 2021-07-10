Відома українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася засмаглим тілом в яскравому купальнику

Як передає Politeka.net, успішна спортсменка Еліна Світоліна після виступу на турнірі "Великого шолома" в Англії дозволила собі розслабитися і покотила на райський відпочинок в Монте-Карло.

Світоліна Еліна

Там 26-річна одеситка ефектно позувала на березі моря в червоному злитому купальнику, який неймовірно вдало підкреслював її підтягнуту фігуру.

Варто звернути також особливу увагу на прекрасний пейзаж, на тлі якого відобразила себе тенісистка.

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У кадрі можна побачити, як скупавшись в блакитній воді знаменита спортсменка розляглася на гальці, підставивши све тіло променям сонця.

Більше 7 тисяч користувачів соцмережі оцінили Еліну за допомогою лайків і численних компліментів в коментарях.

"Цей кадр зробив мій день",

"Точка, сет і гра Світоліна 🤣",

"Чудова", - пишуть їй на різних мовах.

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