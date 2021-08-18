Популярная актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук рассказала о жизненных трудностях
Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук известна как актриса театра и кино. Она также является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова. Девушка активно ведет социальные сети и делится жизненным опытом с поклонниками.
На этот раз девушка поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке Анна в шикарном фиолетовом платье с глубоким вырезом, который показывает идеальные формы девушки. Также платье имеет разрез, который открывает вид на длинные ноги актрисы.
Акриса раскрыла, что празднует день рождения, ей 35 лет. Она решила заговорить о том, с какими сложностями она столкнулась за этот год.
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"Он начался прекрасно! С рождения моего Никиты!
Но через месяц понеслось.
Я болею Короной и теряю молоко.
Потом мой папа тяжело переносит Ковид. А аппретах 2 месяца.
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Потом у меня грыжи и адская боль в шее. Я не могу двигаться и поднимать своего ребёнка.
И как кульминация операция…
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После неё наконец-то первые лучики среди туч.
Я пыталась держаться бодрячком. Пыталась ловить от жизни кайф и никогда не теряла надежду в то, что завтра будет лучше.
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Но даже не смотря на это было оооочень сложно. Эти 2 месяца в корсете вспоминать без слез не возможно.
Я даже ещё не успела прийти в форму после всего этого, потому что кайф получала только от еды 😂😂😂
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Сейчас уже мне разрешили тренироваться, уже стало веселее.
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Не смотря на то, что я считала, что год Быка - 2021 принесёт мне счастье и взлеты, первые полгода получила максимально чёрную полосу. Теперь я жду огромною белую!"
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