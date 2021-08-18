Российский шоумен, комик и телеведущий Максим Галкин, который женат на Алле Пугачевой, стал жертвой мошенников

Как пишет Politeka.net, об этом стало известно из его срочного обращения к поклонникам. Галкин опубликовал сторис, в которой рассказал, что от его имени в социальных сетях проводят конкурс. Он предупредил своих поклонников не доверять подобным публикациям, даже если на них изображен лично он.

«В Фейсбуке от моего имени мошенники проводят конкурс! Используют старое видео из Инсты. Не ведитесь!», - подписал фото артист.

Стоит отметить, что известные люди часто стают жертвами мошенников в сети. Недоброжелатели не только создают фейковые страницы, пытаются взломать аккаунты звезд, а также проводят от их имени разные розыгрыши.

Нередко от имени звезд без их ведома рекламируют различные препараты. Например, телеведущая Маша Ефросинина неоднократно рассказывала о том, что ее фото используют для рекламы средств для похудения.

Напомним, что Галкин отрастил усы, засветив торс без футболки, фото: "Соблазнитель из 70-х".

Как сообщала Politeka, Галкин подарил жене украинского "красавца", Пугачева расцвела: "Ну спасибо!".

Также Politeka писала, что Галкин похвастался хозяйством жены: «У нас в Одессе…».