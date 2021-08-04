Алла Пугачова відверто розповіла про свою "любов до молодих" після того, як Максим Галкін порадував її новим подарунком

Новими кумедними кадрами відомий російський шоумен Максим Галкін поділився у своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Артист показав, як проводить час в саду зі своєю дружиною, 72-річною співачкою Аллою Пугачовою. На кадрах можна побачити, як зірка в білій сукні сидить за кермом ретро-автомобіля. На питання чоловіка про те, чи хороша це машина, Пугачова відповідає позитивно.

"Чудова: ретро, мого віку, підходить і розмір, і колір. Ну спасибі, чоловіче, спасибі!", - з посмішкою вимовляє співачка.

"Ну, автомобіль трохи молодший", - зауважує Галкін.

"Молодше навіть? Ну, люблю молодих!",- тут же знайшлася, що відповісти, Алла Борисівна.

Потім Галкін показав саму машину, яка виявилася українським «Запорожцем» 1964 року випуску з червоним капотом і білим дахом. Зоряна пара явно використовує його в якості декорації для свого саду: з-під капота стирчать мальовничі квіти.

Шанувальники пари тут же відреагували на відео.

"Почуття гумору у Алли вогонь", "класно! "Люблю молодих" взагалі вогонь!", "Алла Пугачова як завжди прекрасна і з прекрасним почуттям гумору", "Примадонна у відмінній формі) Запалює", "яка вона красива, Ваша дружина", "Ви два вогню!!! Дві світлих повісті!", "Алла Борисівна... ви все молодієте і молодієте", - пишуть люди.

Нагадаємо, дочка Максима Галкіна "перетанцювала" внучку Пугачової.

Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням.

Також Politeka писала, що Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачової заздрять.