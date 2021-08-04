Алла Пугачова відверто розповіла про свою "любов до молодих" після того, як Максим Галкін порадував її новим подарунком
Новими кумедними кадрами відомий російський шоумен Максим Галкін поділився у своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Артист показав, як проводить час в саду зі своєю дружиною, 72-річною співачкою Аллою Пугачовою. На кадрах можна побачити, як зірка в білій сукні сидить за кермом ретро-автомобіля. На питання чоловіка про те, чи хороша це машина, Пугачова відповідає позитивно.
"Чудова: ретро, мого віку, підходить і розмір, і колір. Ну спасибі, чоловіче, спасибі!", - з посмішкою вимовляє співачка.
"Ну, автомобіль трохи молодший", - зауважує Галкін.
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"Молодше навіть? Ну, люблю молодих!",- тут же знайшлася, що відповісти, Алла Борисівна.
Потім Галкін показав саму машину, яка виявилася українським «Запорожцем» 1964 року випуску з червоним капотом і білим дахом. Зоряна пара явно використовує його в якості декорації для свого саду: з-під капота стирчать мальовничі квіти.
Шанувальники пари тут же відреагували на відео.
"Почуття гумору у Алли вогонь", "класно! "Люблю молодих" взагалі вогонь!", "Алла Пугачова як завжди прекрасна і з прекрасним почуттям гумору", "Примадонна у відмінній формі) Запалює", "яка вона красива, Ваша дружина", "Ви два вогню!!! Дві світлих повісті!", "Алла Борисівна... ви все молодієте і молодієте", - пишуть люди.
Нагадаємо, дочка Максима Галкіна "перетанцювала" внучку Пугачової.
Як повідомляла Politeka, Галкін похвалився господарством Пугачової і приголомшив одкровенням.
Також Politeka писала, що Галкін відростив вуса і похвалився торсом без футболки, Пугачової заздрять.