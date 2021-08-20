Муж российской певицы Наташи Королевой, стриптизер и шоумен Сергей Глушко (Тарзан) впечатлил идеальной физической формой

Как передает Politeka.net, 51-летний Тарзан продолжает активно заниматься спортом и держать свою фигуру в тонусе. Более того, несмотря на возраст, Тарзан продолжает показывать шоу. Как заявлял в одном из интервью артист, раньше он и подумать не мог, что продолжит танцевать стриптиз в 50 лет.

На свежем фото Глушко позировал в одних шортах, демонстрируя, чем каждый день радует Наташу Королеву.

«Ой, блин...не удержался. Всем привет!», - игриво подписал фото Тарзан.

В комментариях у артиста традиционно оставили массу негативных отзывов. Не обошлось и без комплиментов от преданных поклонников.

«Видно, что уже стар, кожа подвисает», «Шикарный! Все, кто пишут иное, просто завидуют!», «Труселя не маловаты?», «Ой, как некрасиво», «Дедуля уже», «Отлично, так держать», «Какие люди злые! Все мы не идеальны!!! Смотрите за собой!!! А шорты и правда классные!», «Пожалей себя. Расслабься», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарзан продемонстрировал, как избавится от соседей в автобусе: "Креативненько".

Как сообщала Politeka, Тарзан выдал неожиданную деталь из своей биографии: "Почему это произошло...".

Также Politeka писала, что Тарзан понежился на солнце, удивив постаревшим видом: «Пора домой…».