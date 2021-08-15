Чоловік Наташі Корольової Сергій Глушко поділився особистим, записавши відео

Як пише Politeka.net, Сергій Глушко та Наташа Корольова вже багато років разом. У пари є син Архип, який народився в 2000-му році. Сергій крім танців і бодібілдингу захоплюється малюванням, про що вирішив розповісти в новому відео.

На новому відео Глушко вирішив розповісти історію, що його пов'язує з малюванням.

"Всім привіт. Хочу всім подякувати за теплі відгуки про мої роботи. Мені дуже приємно, що це подобається ще комусь. Ось, хочу відповісти на питання з приводу освіти. У мене всі запитують, чи є освіта Художня. Я закінчив у дитинстві дитячу художню школу. Весь. На цьому художня освіта закінчена Моя. Я по життю люблю малювати і в дитинстві дуже любив. Потім коли навчався в Академії військової, теж малювання. Я завжди був у всіх цих колегіях, там малював портрети, але я любив графіку. Я саджав друзів військових і малював їх. Потім малював портрети їх дівчатам, бо у курсантів не було грошей на подарунки і таким чином викручувалися. Ось, а потім був період, коли більше 20 років я навіть олівця в руки не брав. Чому це сталося-я не знаю відповіді на це питання. Я сам собі не можу відповісти, не хотілося. А мені хочеться і виходить лише тоді, коли я хочу. Я повинен захотіти те, що я намалюю. Тоді трапляються чудеса. Всім привіт", - сказав Сергій.

"Трохи біографії", - написав Тарзан.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Сергій, ви-талант!!! Бажаю, щоб натхнення приходило до вас якомога частіше і ви радували нас своєю творчістю", "звичайно подобатися, другого Тарзана немає, я взагалі б скульптуру Тарзана статуяла і ми могли б купувати і прикрашати інтер'єри. У мене на трасі Венера і Давид. Во Я Флоренції купила. Я до речі це серйозно".

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