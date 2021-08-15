Муж Наташи Королевой Сергей Глушко поделился личным, записав видео

Как пишет Politeka.net, Сергей Глушко и Наташа Королева уже много лет вместе. У пары есть сын Архип, который родился в 2000-м году. Сергей кроме танцев и бодибилдинга увлекается рисованием, о чем решил рассказать в новом видео.

На новом видео Глушко решил рассказать историю, что его связывает с рисованием.

"Всем привет. Хочу всех поблагодарить за теплые отклики о моих работах. Мне очень приятно, что это нравится еще кому-то. Вот, хочу ответить на вопрос по поводу образования. У меня все спрашивают, есть ли образование художественное. Я закончил в детстве детскую художественную школу. Все. На этом художественное образование закончено мое. Я по жизни люблю рисовать и в детстве очень любил. Потом когда учился в академии военной, тоже рисование. Я всегда был во всех этих коллегиях, там рисовал портреты, но я любил графику. Я усаживал друзей военных и рисовал их. Потом рисовал портреты их девушкам, потому что у курсантов не было денег на подарки и таким образом выкручивались. Вот, а потом был период, когда больше 20 лет я даже карандаша в руки не брал. Почему это произошло - я не знаю ответа на этот вопрос. Я сам себе не могу ответить, не хотелось. А мне хочется и получается лишь тогда, когда я хочу. Я должен захотеть то, что я нарисую. Тогда случаются чудеса. Всем привет", - сказал Сергей.

"Немного биографии", - написал Тарзан.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Сергей, Вы - талант!!! Желаю, чтобы вдохновение приходило к Вам как можно чаще и Вы радовали нас своим творчеством", "Конечно нравиться, второго Тарзана нет, я вообще бы скульптуру Тарзана изваяла и мы могли бы покупать и украшать интерьеры. У меня на трассе Венера и Давид. Во я Флоренции купила. Я кстати это серьёзно".

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