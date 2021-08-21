Популярная украинская певица МamaRika рассекретила имя сына от Сергея Середы

Как пишет Politeka.net, недавно популярная украинская певица МamaRika (настоящее имя Анастасия Кочеткова) и юморист Сергей Середа стали родителями. В своем Instagram певица часто рассказывает обо всех тонкостях жизни после рождения сына, однако имя мальчика пара решила не называть.

Однако недавно на телеэкранах вышел выпуск нового сезона шоу "Мастер Шеф. Селебрити", в котором певица и юморист принимали участие. Заметим, что поклонникам не очень понравился выпуск с звездной парой, они написали много комментариев об их неприемлемом поведении на съемочной площадке, а ведущий шоу Эктор Хименес Браво даже сказал, что "так вести себя с едой неприемлемо, ведь многие люди в мире голодают".

Позже в своем Instagram МamaRika очень иронично отреагировала на мнение поклонников и пошутила, что собирается развестись с мужем из-за того, что он посрамил семью на "Мастер Шеф".

В следующих stories муж певицы Сергей Середа сказал, что в качестве извинений он решил назвать сына Эктором.

"В качестве извинений, вот знаете удар дверью напоследок, мы назовем сына Эктор. Вот чтобы вы приняли мои извинения. Звучит?",- сыронизировал Середа.

Ранее Politeka писала, что МamaRika с мужем Средой опозорились на кухне "Мастер Шеф": "Это отвратительно!"

Напомним, что MamaRika показала, что творилось на съемках "Мастер Шеф", курьезные кадры: "мы его прятали как могли...".

A еще Politeka сообщала, что MamaRika, которая недавно стала мамой, обратилась к украинцам за советом: "Как с этим жить дальше?".