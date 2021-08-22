Украинская певица Ани Лорак, которая впервые за долгое время выступила в Украине, засветилась на российской "Новой волне"

На светском мероприятии по случаю старта «Новой волны» Каролина появилась в белом костюме с жакетом на запах и широких брюках со стрелками. Некоторыми кадрами звезда поделилась на своей странице в Инстаграм. А отрывки из интервью опубликовала в Сторисах.

Чтобы дополнить свой дорогой образ, Каролина украсила шею изящным колье из переливающихся прозрачных камней. Волосы же артистка решила оставить в привычном стиле – слегка завитые, распущенные и без украшений.

На красной дорожке артистка уверенно прошлась перед камерами и похвасталась пиджаком с широкими плечиками. К слову, похожий наряд был у Ларисы Долиной. Вот только коллега Лорак предпочла цвет фуксии.

Также Лорак заявила, что осенью у нее выйдет полноценный альбом, в котором будет одна «очень особенная» для нее песня. Новый хит, по словам певицы, будет на украинском языке.

«У музыки, как известно, нет национальности, потому что она звучит от сердца», - рассказала артистка в интервью.

«Самая лучшая», «Украина ждёт», «Очень красивая, настоящий бриллиант! Смотришь и глаз радуется», «Шикарная Дива», «Шикарная! Очень красивый, нежный образ. Любимый Ангел!», «Красавица. Каролиночка Вы настоящее украшение новой волны!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лорак появилась на сцене в трусах и лифчике, Киркоров не смолчал: "Бесишься, что…".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак впечатлила поклонников, выйдя на сцену в неожиданном наряде: «Не надевайте больше…».

Также Politeka писала, что Лорак очутилась в объятиях украинского ведущего, кадры: "Очень похож на Филиппа…".