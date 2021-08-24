Победитель "Х-Фактор" Александр Порядинский появился на шоу "Співаються всі", но не попал в финал

В 15 лет Александр стал победителем четвертого сезона шоу «Х-фактор». Сейчас ему 23 года.

На «Співають всі» Порядинский исполнил хит Александра Пономарева Варто чи ні. Судьи поставили ему 83 балла из 100 возможных, чего оказалось недостаточно для прохождения в финал.

Отметим, такое решение жюри ошеломило украинцев.

«Единственное выступление от которого пошли мурашки. Жюри 100 раз не правы, что не пропустили в тройку», «Если человеку с ТАКИМ голосом не нашлось места в проекте, то я вообще не понимаю критериев жюри», «Лучшее выступление на сегодня! Жаль, что выбирают превосходство, дерзость и тех кто не попадает в ноты!», «Жаль, что не прошел дальше. Видно, что очень воспитанный, талантливый парень. Стыдно за судей!», «К сожалению все куплено. Миром управляют доляри ....... нет слов. Саша ты лучший, так держать», - пишут в Сети.

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