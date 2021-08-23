Муж российской певицы Наташи Королевой Сергей Глушко (Тарзан) показал свою новую работу
Как пишет Politeka.net, Сергей Глушко в последнее время серьезно увлекся рисованием. Он уже хвастался в сети своими работами, на которых он изобразил свою тещу, а также звездную жену. Теперь стриптизер перешел на мужчин, решив нарисовать известного композитора Игоря Крутого.
«Делюсь, други, насущным) Отгуляли праздник и можно вернуться к приятной работе», - подписал видео Тарзан.
Он показал портрет Крутого, над которым сейчас трудится. Было видно, что Глушко сильно гордится своей работой.
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«Небольшой рабочий моментик. Маэстро. Игорь Яковлевич, мой друг. Работа в процессе, еще не закончена», - отметил Тарзан.
В комментариях ему оставили массу комплиментов.
«Нереально», «Восхищение», «И искорки в глазах, и улыбка...как у вас всё похоже! А Наташа у вас ну просто огонь», «Просто супер», «Серега на фиг ты начал танцевать? Ты рисуешь супер», «Сережа, вы Художник, вам нужна выставка ваших Шедевров. Мама Люда вообще супер, Наталочка шедевр», - пишут люди.
Напомним, что Тарзан показал, на что вдохновила его Наташа Королева в платье с разрезами до бедра: «Встаю…».
Еще Politeka писала, что Тарзан в одних шортах показал, чем ежедневно покоряет Наташу Королеву: «Дедуля уже».
Также Politeka сообщала, что Тарзан выдал неожиданную деталь из своей биографии: "Почему это произошло...".