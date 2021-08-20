Чоловік російської співачки Наташі Корольової, стриптизер і шоумен Сергій Глушко (Тарзан) вразив ідеальною фізичною формою

Як передає Politeka.net, 51-річний Тарзан продовжує активно займатися спортом і тримати свою фігуру в тонусі. Більш того, незважаючи на вік, Тарзан продовжує показувати шоу. Як заявляв в одному з інтерв'ю артист, раніше він і подумати не міг, що продовжить танцювати стриптиз в 50 років.

На свіжому фото Глушко позував в одних шортах, демонструючи, чим кожен день радує Наташу Корольову.

"Ой, блін...не втримався. Всім привіт!",- грайливо підписав фото Тарзан.

У коментарях у артиста традиційно залишили масу негативних відгуків. Не обійшлося і без компліментів від відданих шанувальників.

"Видно, що вже старий, шкіра підвисає", "Шикарний! Всі, хто пишуть інше, просто заздрять!", "Труселя не замалі?", "Ой, як негарно", "Дідусь вже", "Відмінно, так тримати", "Які люди злі! Всі ми не ідеальні!!! Дивіться за собою!!! А шорти і правда класні!", "Пожалій себе. Розслабся", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Тарзан продемонстрував, як позбавиться від сусідів в автобусі: "Креативненько".

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