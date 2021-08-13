Російський шоумен і стриптизер Тарзан (Сергій Глушко), який є чоловіком Наташі Корольової, показав несподіваний талант
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Тарзан опублікував портрет коханої дружини, який намалював власноруч. На фото Корольова позувала в спущеній сукні з розрізами до стегон. Глушко малював картину з фотографії, яка надихнула його на новий вид творчості.
"Обіцяв показати, коли закінчу... полотно 100 / 80 см. Масло. Всім привіт!",- підписав фото артист.
У коментарях йому залишили масу приємних слів. Деякі зірки написали, що теж не відмовилися б від такого портрета.
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"Дуже круто! Встаю в чергу на портрет!", "Дуже красиво", «клас, талантіщеее», «геніально», "дуже натурально і передає чутливість", "Божеееее. Богиня! Я хочу таку картину у себе вдома на стіні. Сергій, це більше ніж", "навіть на фото напевно так здорово не вийде", - пишуть користувачі Мережі.
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