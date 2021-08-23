Популярная украинская певица Мамарика, которая недавно родила первенца, резко ответила своим хейтерам

Как пишет Politeka.net, чуть больше чем две недели назад певица Анастасия Кочеткова, которая прославилась под псевдонимом МamaRika, и юморист Сергей Середа впервые стали родителями.

В своем Instahram Настя делится своими буднями и рассказывает об уходе за сыном. Так, в этот раз певица рассказала поклонникам, что много кто позволяет себе писать ей в директ, что она неправильно ухаживает за ребенком и не так питается. На критику певица отреагировала очень резко.

"Неандертальцы-мамочки пишут мне о том, что я неправильно питаюсь и не имею права есть фрукты вообще, потому что ее пучит, видите, от фруктов и ребенка пучит. Ну, моя хорошая, твои газики-это твои личные проблемы. Это не имеет никакого отношения к коликов моего ребенка", - резко ответила певица.

Ранее Politeka писала, что певица МamaRika призналась, какое имя решила дать новорожденному сыну: "Звучит?"

Напомним, что певица МamaRika заявила о разводе с отцом своего ребенка: "Такое не прощают...".

A еще Politeka сообщала, что МamaRika с мужем Средой опозорились на кухне "Мастер Шеф": "Это отвратительно!".