Популярна українська співачка МamaRika розсекретила ім’я сина від Сергія Середи

Як пише Politeka.net, нещодавно популярна українська співачка МamaRika (справжнє ім’я Анастасія Кочеткова) та гуморист Сергій Середа стали батьками. У своєму Instagram співачка часто розповідає про всі тонкощі життя після народження сина, однак ім’я хлопчика пара вирішила не називати.

Однак нещодавно на телеекранах вийшов випуск нового сезону шоу "Мастер Шеф. Селебріті", у якому співачка та гуморист брали участь. Зауважимо, що шанувальникам не дуже сподобався випуск із зірковою парою, вони написали багато коментарів про їхню неприйнятну поведінку на знімальному майданчику, а ведучий шоу Ектор Хіменес Браво навіть сказав, що "так поводитися з їжу неприйнятно, адже багато людей в світі голодають".

Пізніше у своєму Instagram МamaRika дуже іронічно відреагувала на думку шанувальників і пожартувала, що збирається розлучитися з чоловіком через те, що він осоромив сім’ю на "Мастер Шеф".

У наступних stories чоловік співачки Сергій Середа сказав, що у якості вибачень він вирішив назвати сина Ектором.

"У якості вибачень, от знаєте удар дверима наостанок, ми назвемо сина Ектор. От щоб ви прийняли мої вибачення. Звучить?", - зіронізував Середа.

Рaніше Politeka писaлa, що МamaRika з чоловіком Середою зганьбилися на кухні "Мастер Шеф": "Це огидно!"

Нагадаємо, що MamaRika показала, що творилося на зйомках "Мастер Шеф", курйозні кадри: "Ми його ховали як могли...".

A ще Politeka повідомлялa, що MamaRika, яка нещодавно стала мамою, звернулася до українців за порадою: "Як з цим жити далі?".