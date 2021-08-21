Популярна українська співачка МamaRika заговорила про розлучення із своїм чоловіком-гумористом Сергієм Середою

Як пише Politeka.net, трохи більше року тому популярна українська співачка Анастасія Кочеткова, яка більше відома під псевдонімом МamaRika, та капітан команди КВК "Одеські манси" Сергій Середа таємно одружилися на пустельному пляжі острова Панган, що в Таїланді. А нещодавно у зіркової пари народився первісток.

Однак у своєму Instagram співачка заявилася, що зібралася розводитися зі своїм чоловіком Середою.

"Народ, це капець, чесно. Значить ми з Сєргєїчем розводимося. Я забираю сина, забираю своє прізвище і ми їдемо куди подалі. Я не жартую зараз. Тому що як можна себе так поводити, як можна позорити нашу сім’ю. І я зараз не просто про випуск "Мастер Шеф", я загалом про те, як можна було зіпсувати плов. Це кошмар, неподобство", - з іронією каже співачка.

Зауважимо, що йдеться про те, що ще під час вагітності МamaRika з чоловіком брали участь у новому сезоні шоу "Мастер Шеф. Селебріті", однак шанувальникам не дуже сподобався випуск із зірковою парою, вони написали багато коментарів про їхню неприйнятну поведінку на знімальному майданчику.

Через це МamaRika вирішила пожартувати, що збирається розлучитися з чоловіком через те, що він осоромив сім’ю і "таке не пробачають".

Рaніше Politeka писaлa, що МamaRika з чоловіком Середою зганьбилися на кухні "Мастер Шеф": "Це огидно!"

Нагадаємо, що MamaRika зізналася, коли "пошкодувала", що взяла чоловіка на пологи: "Вам зараз здасться...".

A ще Politeka повідомлялa, що MamaRika показала, як змінилося її тіло після пологів всього за тиждень: "Ти якщо відьма, то так і зізнайся".