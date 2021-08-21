Популярная украинская певица Мамарика заговорила о разводе со своим мужем-юмористом Сергеем Середой

Как пишет Politeka.net, чуть больше года назад популярная украинская певица Анастасия Кочеткова, которая больше известна под псевдонимом МamaRika, и капитан команды КВН "Одесские манси" Сергей Середа тайно поженились на пустынном пляже острова Панган, в Таиланде. А недавно у звездной пары родился первенец.

Однако в своем Instagram певица заявилась, что собралась разводиться со своим мужем Средой.

"Народ, это капец, честно. Значит мы с Сергеичем разводимся. Я забираю сына, забираю свою фамилию и мы едем куда подальше. Я не шучу сейчас. Потому что как можно себя так вести, как можно позорить нашу семью. И я сейчас не просто о выпуске "Мастер Шеф", я в целом о том, как можно было испортить плов. Это кошмар, безобразие", - с иронией говорит певица.

Заметим, что речь идет о том, что еще во время беременности МamaRika с мужем принимали участие в новом сезоне шоу "Мастер Шеф. Селебрити", однако поклонникам не очень понравился выпуск с звездной парой, они написали много комментариев об их неприемлемом поведении на съемочной площадке.

Из-за этого МamaRika решила пошутить, что собирается развестись с мужем из-за того, что он посрамил семью и "такое не прощают".

Ранее Politeka писала, что МamaRika с мужем Средой опозорились на кухне "Мастер Шеф": "Это отвратительно!"

Напомним, что MamaRika призналась, когда "пожалела", что взяла мужа на роды: "Вам сейчас покажется...".

A еще Politeka сообщала, что MamaRika показала, как изменилось ее тело после родов всего за неделю: "если Ты ведьма, то так и признайся".