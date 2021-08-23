Жена известного продюсера и музыканта Александра Цекало Дарина Эрвин засветила округлившийся животик

Как пишет Politeka.net, 30-летняя Дарина Эрвин четвертая жена 60-летнего Цекало. До нее он был женат на российской исполнительнице Лолите, а также на сестре Веры Брежневой Виктории, которая родила ему двоих детей.

Брак с молодой художницей Цекало заключил в 2019 году. В сети парочка регулярно демонстрирует неподдельные эмоции и искренние чувства. На свежем фото, которое Дарина опубликовала в Инстаграм, поклонники заметили у нее округлившийся животик.

«Супруга Александра Цекало Дарина Эрвин спровоцировала слухи о своей беременности. Внимательные подписчики сразу же обратили внимание на заметно округлившийся живот Дарины, из чего сделали вывод о скором пополнении в звездной семье», - сообщили в одном из аккаунтов Инстаграм, посвященном звездам.

«Давно пора», «Красивая пара», «Ну, дают», - пишут люди в комментариях.

Напомним, что Дарина Эрвин в мини-бикини сжала свои «персики» и слилась с природой: «Красавица восточная».

Еще Politeka писала, что Дарина Эрвин вывалила «бидончики» в необъятном декольте, мужчины облизнулись: «Представляю, как Сашок счастлив…».

Также Politeka сообщала, что Дарина Эрвин в невидимом купальнике воссоединилась с природой: «Шикарная амазонка».