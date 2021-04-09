Дружина музиканта і продюсера Олександра Цекало Дарина Ервін захопила пікантним видом

Як передає Politeka.net, молода актриса і художниця закрутила роман з відомим продюсером в 2018 році, а вже в 2019 році пара зіграла весілля в США, де зараз і проживає. Дарина майже на 30 років молодша за свого відомого чоловіка, але, схоже, закоханих це не бентежить.

Ервін рідко публікує фото у себе в соцмережах, але ті нечисленні знімки, які вона викладає, говорять про те, що у Цекало з дружиною повна гармонія.

На свіжому фото, яке дівчина опублікувала в Instagram, вона постала в досить непристойному вигляді. Ервін зробила селфі, захопивши свій пишний бюст, який так і норовив випасти з купальника. Зона декольте виглядала дуже пікантно.

"Просто хотіла сказати, як відчайдушно сумую за твоїм теплом, сонце", - підписала фото дівчина.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Як ви мені подобаєтеся!", "У вас гарне тіло і посмішка", "карколомна, як завжди", "це так гаряче", "ти сама Сонце! Така гарна", «яка афігенна, уявляю, який Сашок щасливий, така красуня, і видно що талановита, розумна добра, Будьте щасливі», "ідеальна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що молода дружина Цекало розбурхала розміром декольте в обнімку з новим улюбленцем: "Боже...".

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