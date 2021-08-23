63-летняя американская певица Мадонна очаровала видом в пикантном платье

Как пишет Politeka.net, с самого начала своей музыкальной карьеры Мадонна является настоящим мастером эпатажа. Она любит пикантные костюмы и регулярно устраивает яркие шоу. С возрастом желание эпатировать публику никуда не делось, поэтому сегодня артистка все чаще попадает в сводки новостей со своими выходками.

В этот раз звезда засветилась в белом прозрачном платье, сквозь которое просвечивалось черное белье. Образ артистка дополнила голубой шляпой. Стоит отметить, что макияж и фильтры Инстаграм сделали певицу очень молодой.

«Между 2 звездами», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и комплиментов.

«Такая красивая», «Королева», «Богиня», «Невероятная женщина», «Да, моя прекрасная королева Мадонна, моя звезда. Люблю тебя до луны и солнца», «Тебе снова 30?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мадонна с перекачанными губами ошеломила внешностью 20-летней девочки: «Что с лицом?».

Еще Politeka писала, что Мадонна озадачила внешностью без морщин и с большими губами: "Пытается быть молодой".

Также Politeka сообщала, что дочка Мадонны попала в скандал, проигнорировав гигиену: «Фу, как некрасиво…».