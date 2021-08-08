62-річна американська виконавиця Мадонна вразила зовнішністю на новому фото

Артистка з кожним роком виглядає все молодше, передає Politeka.net. У мережі ходить багато чуток, як Мадонна намагається втекти від старості.

На думку експертів, співачка зробила пластику, використовує філери, а також застосовує інста-фільтри, щоб виглядати молодше своїх років.

Так, на новому селфі в Instagram Мадонна показала, як виглядає зараз. Співачка здивувала моложавим виглядом з білим волоссям, незвичайним очима, пишними віями, без зморшок і з великими губами.. Також не можна не звернути увагу на вилиці артистки.

"Мадонна вразила фанатів новим Селфі. Скільки років дасте їй на цьому фото?",- написали автори поста в групі, яка зробила репост фото.

У коментарях думки з приводу зовнішності поп-ікони розділилися:

"Помийте і самі побачите!", "Зафотошоплена напевно. А взагалі дуже дивним виглядає те ,як відчайдушно вона намагається бути молодою"," Так молодець, розумничка, респект їй👏", " вона хотіла когось потролити? Аж штори і вікно викривилися", " все одно красуня!!!! 🔥🔥🔥35!", "Так у неї пластичних операцій понад 20 штук, вона ж сама зізналася ) Хороша) років на 25 мах)", "взагалі видно зморшки на шиї і це все ж видає вік".

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