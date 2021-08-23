Украинская певица Ани Лорак, которая недавно дала концерт в Украине, впечатлила образом на фестивале «Новая волна», который проходит в Сочи
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм звезды появились эффектные фотографии с мероприятия. Лорак позировала в ярком желтом комбинезоне с глубоким декольте, которое приковало взгляды поклонников. Идеальная укладка и макияж превратили артистку в настоящую принцессу.
«Праздник продолжается», - подписала фото звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных и теплых слов.
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«Ну, просто Дива, выступление попало в самое сердечко», «Ваше выступление огонь», «Красоточка. Ваше выступление с Серёжей Лазаревым просто огонь», «вы очень красивая, Каролина!», «Шикарный образ!», «Бомбическая», «Очень красивая. Яркая и нежная», - пишут пользователи сети.
Отметим, что конкурс «Новая волна» уже несколько лет проходит в Сочи.
Напомним, что Ани Лорак в объятиях своего "любовника" сделала долгожданное признание: "Ох, что нас ждет...".
Еще Politeka писала, что Ани Лорак за ручку с "любовником" перепела хит Повалий, появилось видео: "Молодцы, здорово".
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