Співачка Ані Лорак, яка зараз будує кар'єру в Росії, влаштувала спекотну репетицію зі своїм давнім другом
Після концерту в Одесі Лорак поспішила повернути в Росію, де виступить в рамках музичного конкурсу "Нова хвиля" в Сочі. На ювілейному вечорі Миколи Баскова Лорак збирається заспівати разом з Сергієм Лазарєвим пісню артиста, яку він виконував разом з Таїсією Повалій.
Кадри з репетиції Лорак і Лазарєва викликали досить бурхливу реакцію в мережі, адже парі не тільки давно приписують любовний роман. Вже через пару днів вийде їх довгоочікуваний дует, який вони тримали в секреті.
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"Фестиваль" Нова хвиля". Ювілейний вечір Миколи Баскова 🎶 / 23.08.2021 " - йдеться в описі ролика.
Шанувальники поспішили відповісти:
"Дуже чекаю вас, мої улюблені❤️; це і буде їх дует ?; сьогодні творчий день баскова!!!! дует буде 25го презентований; Ні, це пісня Миколи Баскова і Таїсія Повалій - ти далеко. Сьогодні буде його творчий вечір; Пісня Повалій і Баскова❤️; і чекати трансляції до 15 Жовтня 🤦; молодці) Здорово!!!🔥».
Відзначимо, не дивлячись на всі чутки про нібито романтичні стосунки і навіть любовний роман, зірки лише дружать і часто на різних зустрічах записують особисті відео в обіймах один одного. Днем раніше Лорак і Лазарєв відповіли, коли відбудеться їх дует:
"Дорогі друзі, ох, що вас чекає 25 числа! Що ж буде, як ви думаєте? Буде гарячий, неймовірний дует. Дует! Ура! Сама пісня виходить на майданчиках 27 числа. Так чекайте, друзі! Для вас!» - повідомили Ані Лорак і Лазарєв.
Нагадавши, Лорак опинилася в обіймах українського ведучого, фото: "дуже схожий на Філіпа Кіркорова".
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