Співачка Ані Лорак, яка зараз будує кар'єру в Росії, засвітилася в компанії близького друга і давнього колеги Сергія Лазарєва

Після виступу в Одесі Лорак поспішила повернутися в Росію, де відзначилася на світських заходах. Після цього зірка поїхала в Сочі, встигнувши поспілкуватися зі співаком і телеведучим Сергієм Лазарєвим.

Нагадаємо, артист в рамках музичного конкурсу "Нова хвиля" в Сочі взяв участь у вечорі Діми Білана. Там і була присутня колега співака Кароліна, з якою йому довгий час приписували роман.

Проте, зірки лише дружать і часто на різних зустрічах записують особисті відео в обіймах один одного. У Сторі пара розповіла шанувальникам, коли відбудеться їхній дует,

"Дорогі друзі, ох, що вас чекає 25 числа! Що ж буде, як ви думаєте? Буде гарячий, неймовірний дует. Дует! Ура! Сама пісня виходить на майданчиках 27 числа. Так чекайте, друзі! Для вас!» - повідомили Ані Лорак і Лазарєв.

Зазначимо, що Лорак також дала концерт в Одесі, а один з її образів навіть "роздражнив" мережу. Лорак змінила кілька нарядів за вечір. Вона була і в золотистому міні-сукні з бахромою, чорному блискучому комбінезоні і в білому костюмі що складається з топа і екстра-коротких шортиків з високою талією.

"Не надягайте більше ці рейтузи.... Будь ласка " «" Наряд ніби бельішко«,» щось ані в трусах на сцені«, " Кароліна неземної краси жінка! Але білі труси як памперс ((негарно", - писали в коментарях.

Нагадавши, Лорак опинилася в обіймах українського ведучого, фото: "дуже схожий на Філіпа Кіркорова".

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