Певица Ани Лорак, которая сейчас строит карьеру в России, засветилась в компании близкого друга и давнего коллеги Сергея Лазарева

После выступления в Одессе Лорак поспешила вернуться в Россию, где отметилась на светских мероприятиях. После этого звезда поехала в Сочи, успев пообщаться с певцом и телеведущим Сергеем Лазаревым.

Напомним, артист в рамках музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи принял участие в вечере Димы Билана. Там и присутствовала коллега певца Каролина, с которой ему долгое время приписывали роман.

Тем не менее, звезды лишь дружат и часто на различных встречах записывают личные видео в объятиях друг друга. В Стори пара рассказала поклонникам, когда состоится их дуэт,

«Дорогие друзья, ох, что вас ждет 25 числа! Что же будет, как вы думаете? Будет горячий, невероятный дуэт. Дуэт! Ура! Сама песня выходит на площадках 27 числа. Так ждите, друзья! Для вас!» — сообщили Ани Лорак и Лазарев.

Отметим, что Лорак также дала концерт в Одессе, а один из ее образов даже "раздразнил" сеть. Лорак сменила несколько нарядов за вечер. Она была и в золотистом мини-платье с бахромой, черном блестящем комбинезоне и в белом костюме состоящем из топа и экстра-коротких шортиков с высокой талией.

«Не надевайте больше эти рейтузы.... Пожалуйста», «Наряд как-будто бельишко», «Что-то Ани в трусах на сцене», «Каролина неземной красоты женщина! Но белые трусы как памперс(( некрасиво», - писали в комментариях.

Напомним, Лорак оказалась в объятиях украинского ведущего, фото: "Очень похож на Филиппа Киркорова".

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