Українська співачка Ані Лорак, яка вперше за довгий час виступила в Україні, засвітилася на російській "Новій хвилі"

На світському заході з нагоди старту "нової хвилі" Кароліна з'явилася в білому костюмі з жакетом на запах і широких брюках зі стрілками. Деякими кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. А уривки з інтерв'ю опублікувала в Сторісах.

Щоб доповнити свій дорогий образ, Кароліна прикрасила шию витонченим кольє з переливаються прозорих каменів. Волосся ж артистка вирішила залишити в звичному стилі-злегка завиті, розпущені і без прикрас.

На червоній доріжці артистка впевнено пройшлася перед камерами і похвалилася піджаком з широкими плічками. До слова, схожий наряд був у Лариси Доліної. Ось тільки колега Лорак віддала перевагу кольору фуксії.

Також Лорак заявила, що восени у неї вийде повноцінний альбом, в якому буде одна «дуже особлива» для неї пісня. Новий хіт, за словами співачки, буде українською мовою.

"У музики, як відомо, немає національності, тому що вона звучить від серця», - розповіла артистка в інтерв'ю.

"Найкраща", "Україна чекає", " дуже красива, справжній діамант! Дивишся і око радіє" « "шикарна Діва«," шикарна! Дуже красивий, ніжний образ. Улюблений Ангел!», «Красуня. Кароліночка ви справжня окраса нової хвилі!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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