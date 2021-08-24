Известная телеведущая и певица, звезда "Орел и решка" Регина Тодоренко удивила неожиданным обращением к украинцам

Как пишет Politeka.net, Тодоренко родом из Украины. Именно в Украине началась ее успешная карьера. Сначала артистка пела в женской группе, после чего успешно вела шоу о путешествиях. После ухода из «Орел и решка» Регина решила переориентироваться на российский рынок. Сегодня звезда живет и строит карьеру в России.

В День независимости Украины певица записала песню на украинском, поздравив всех с праздником.

«С Днём Независимости, Украина!) 30 лет) Пусть в каждом доме живет мир!», - подписала видео звезда.

В комментариях ей оставили как положительные отзывы, так и гневные реплики.

«А квартиру в Москве купила», «Так у Регинки бабушка еврейка, Регинке вся земля-родина))», «Где бы ты ни была, не забывай, откуда ты родом», «Это ее дело, где жить и где квартиру покупать, можно жить в России, и всей душой любить Украину», «Огнище! Регина, с праздником! Слегка правда на цыганку похожа», - пишут люди.

Напомним, что Тодоренко на берегу океана показала достоинства фигуры в купальнике: «Афродита».

Как сообщала Politeka, Тодоренко показала себя в бикини и нарвалась на критику: "Не превратитесь в Ольгу Бузову".

Также Politeka писала, что Регина Тодоренко рискнула показать лицо без фотошопа и фильтров: "Дай бог здоровья".