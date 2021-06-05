Відома українська телеведуча і співачка, зірка "Орел і решка" Регіна Тодоренко вразила видом в купальнику
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram 30-річна зірка опублікувала фото, зроблене на березі океану. Як відомо, зовсім недавно Регіна народила сина від російського виконавця Влада Топалова. При цьому артистка дуже швидко зуміла повернутися у форму. Зараз Тодоренко може похвалитися відмінною фігуркою, що вона і продемонструвала на свіжому фото.
Тодоренко стояла на камені в чорному купальнику оригінального крою. Зверху вона накинула вільну сорочку, яка злегка розвивалася на вітру, створюючи особливий настрій. Волосся Тодоренко було розпущене.
У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.
"Фігурка-бомба. Теж про таку мрію", "красуня", "шикарна", "Ви дуже крута!", "Регіна вогонь", «Афродіта», "Прям русалка", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко пояснила, чому опинилася в лікарні разом з чоловіком. За словами зірки, вона не стала приховувати проблеми, тому ділилася ними в соціальних мережах. Тодоренко зазначає, що відомим людям важко створити навколо свого особистого життя хмару конфіденційності.
Нагадаємо, що Тодоренко з "Орла і решки" вразила одкровенням у лікарняного ліжка чоловіка: "мало не втратила тебе...".
Як повідомляла Politeka, Тодоренко в гримерці, задерши сукню, розлютила фанатів фривольною поведінкою: "це зовсім не смішно".
Також Politeka писала, що Тодоренко накинулася на їжу, розгнівавши фанатів: "деградація".