Телеведуча Регіна Тодоренко показала миле фото в купальнику, але нарвалася на критику

Як повідомляє Politeka.net , популярна телеведуча і мандрівниця Регіна Тодоренко, яка кілька років тому вийшла заміж за російського виконавця Влада Топалова і народила йому сина Мішу, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно красуня презентувала свій новий хіт "Ромчик", а в мікроблозі показала спокусливе фото з відпочинку, на якому позує в бікіні. І якщо до знімка у фанатів немає питань, то новий кліп артистки жорстко розкритикували.

На новому фото Регіна відображена в басейні, вона ніжиться на сонечку, виринувши з прозорої води. Перед камерою красуня з'явилася у світлому купальнику бікіні, який майже зливається з її засмаглою шкірою, підкреслюючи всі принади фігури. Волосся зірки розпущене і недбало укладене, а на обличчі немає макіяжу, тільки грайлива посмішка.

У підписі до фотографії Тодоренко розповіла про свій кліп, чим викликала бурхливу реакцію шанувальників. "1 600 000 і досі в трендах # Youtube на 3-му місці! Кліп #Ромчик розриває! Як же я щаслива, що ви оцінили цю веселу дурнувату пісню! Нехай вона радує вас все літо. Включайте на повну в машині і відчуєте те ж, що відчуваю я: легкість, нестримність, запаморочливі веселощі! Літо має бути саме таким", - написала артистка.

У фанати тут же почали обговорювати нову публікацію Регіни, критикуючи її новий кліп: "Судячи з коментарів і дизлайкам, сумнівно "розриває", "Дід помер, а вони навіть не перервали свою відпустку. Хороша сімейка", "1,6 млн Так, от щодо "розриває", ви коментарі то бачили? А кількість дизлайків?", "Ви молодець Регіна, що реально оцінювання її "весела і дурашлива". Коротше, в тренді нинішнього часу. Ви молодець!", "Тільки, будь ласка, не перетворіться на Ольгу Бузову! Дуже шкода буде, правда!", "Ритмічна, але текст недотягує", "Такі звичайно розумники там в коментах".

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