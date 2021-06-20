Телеведущая Регина Тодоренко показала милое фото в купальнике, но нарвалась на критику

Как сообщает Politeka.net , популярная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая несколько лет назад вышла замуж за российского исполнителя Влада Топалова и родила ему сына Мишу, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка презентовала свой новый хит "Ромчик", а в микроблоге показала соблазнительное фото с отдыха, на котором позирует в бикини. И если к снимку у фанатов нет вопросов, то новый клип артистки жестко раскритиковали.

На новом фото Регина запечатлена в бассейне, она нежится на солнышке, вынырнув из прозрачной воды. Перед камерой красотка появилась в светлом купальнике бикини, который почти сливается с ее загоревшей кожей, подчеркивая все прелести фигуры. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на лице нет макияжа, только игривая улыбка.

В подписи к фотографии Тодоренко рассказала о своем клипе, чем вызвала бурную реакцию поклонников. "1 600 000 и до сих пор в трендах #Youtube на 3м месте! Клип #Ромчик разрывает! Как же я счастлива, что вы оценили эту веселую дурашливую песню! Пусть она радует вас все лето. Включайте на полную в машине и почувствуете то же, что чувствую я: легкость, безудержность, умопомрачительное веселье! Лето должно быть именно таким", - написала артистка.

В фанаты тут же принялись обсуждать новую публикацию Регины, критикуя ее новый клип: "Судя по комментариям и дизлайкам, сомнительно "разрывает", "Дед умер, а они даже не прервали свой отпуск. Хороша семейка", "1,6 млн да, вот насчет "разрывает", вы комментарии то видели? А количество дизлайков?", "Вы молодец Регина, что реально оценивание её "веселая и дурашливая". Короче, в тренде нынешнего времени. Вы молодец!", " Только, пожалуйста, не превратитесь в Ольгу Бузову! Очень жаль будет, правда!", "Ритмичная, но текст недотягивает", "Такие конечно умники там в комментах".

Напомним, Неизлечимо больная Тодоренко осталась без волос, поразив кадрами: "Такой меня еще никто не видел".

Как сообщала Politeka, Неизлечимо больная Тодоренко из "Орла и решки" впервые показала последствия недуга: "Как у Майкла Джексона".

Также Politeka писала, что Тодоренко сразу после Дженнифер Лопес заговорила о разводе прямо в отпуске: "Так огорчил меня...".