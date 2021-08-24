Известная украинская певица МamaRika трогательно поздравила Украину с Днем Независимости, засветив мужа и новорожденного сына
Анастасия Кочеткова (настоящее имя артистки) поделилась искренними семейными кадрами на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Певица присоединилась к многочисленным украинским знаменитостям, которые 24 августа поздравили свою родину с Днем Независимости. По этому поводу МamaRika решила показать свою семью на домашних кадрах.
В коротком видео можно увидеть, как Анастасия лежит в постели со своим мужем, юмористом Сергеем Середой, который держит на руках их новорожденного сына. Певица чувственно целует супруга в щеку, а тот радостно улыбается, придерживая их ребенка.
«С 30-кой, Малая! Эти трое невероятно любят тебя и верят, что у тебя все получится! Слава Украине!», - подписала кадры МamaRika.
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Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.
«Героям слава», «Такие милые. С праздником!», «С праздником, милашки», «Папочка не отпускает малыша, все на ручках качает. Я рада, глядя на вас», «Шикарное поздравление, главное коротко и мудро», «С праздником, счастья вашей семье», - пишут люди.
Напомним, певица МamaRika заявила о разводе с отцом своего ребенка.
Как сообщала Politeka, МamaRika с мужем Середой опозорились на кухне "Мастер Шеф".
Также Politeka писала, что новоиспеченная мама МamaRika не выдержала и сорвалась на украинцах.