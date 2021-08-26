Мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко рассказала о взаимоотношениях с дочерью легендарного артиста

Как передает Politeka.net, у Кузьмы Скрябина остались родители, жена и дочка, которые до сих пор тяжело переносят смерть близкого человека. В интервью изданию "Гордон" мама Кузьмы Скрябина Ольга Кузьменко рассказала, кем стала его дочь Мария-Барбара Кузьменко, и в каких отношениях она с внучкой.

У Ольги спросили, часто ли она общается с внучкой. Женщина рассказала, что они постоянно переписываются и созваниваются.

"У меня необыкновенная внучка. Как говорят, я бы к ней и небо прислонила. Сначала Андрей мне по два-три раза на день звонил. Теперь Барбара. И постоянно переписываемся в Viber.", сообщила Ольга.

Как известно, у Кузьмы и его жены Светланы Бабийчук есть единственная дочь - Мария-Барбара. Артист называл её Басей. Недавно она вышла замуж за Виктора Тура, они познакомились во время учебы в университете.

"Сейчас она врач-интерн. Ни минуты не теряет, постоянно в учебе, прямо как Андрей. Я ее все время прошу замедлиться, убеждаю, что она все успеет. Но эту черту характера она взяла у Андрея. Очень работоспособная, но такая же осторожная, как мама. Барбара всегда была рассудительной, не раскрывала душу всем подряд.", рассказала мама Кузьмы.

Напомним, что автомобиль Кузьмы Скрябина примерно в 7:00 утра 2 февраля 2015 года столкнулся с молоковозом. Певец повернул на встречную полосу в неположенном месте, в результате аварии он погиб, а его пассажирку удалось спасти.

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