Ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский" выступила группа "Скрябин"

Как пишет Politeka.net, на праздничном концерте по случаю Дня Независимости Украины, который состоялся 24 августа на стадионе НСК "Олимпийский", выступило много современных популярных артистов. Впрочем, самым большим событием стало выступление группы "Скрябин" с легендарной песней "Люди як кораблі".

Напомним, что фронтмен группы Андрей Кузьменко, больше известный как Кузьма, погиб 2 февраля 2015 года в автокатастрофе на Днепропетровщине. Однако на НСК "Олимпийский" благодаря нейросети музыканты "оживили" Кузьму Скрябина, чем немало удивили поклонников.

"Во всех амплуа певца, поэта, композитора, лидера мнений нам Кузьмы очень не хватает. Поэтому с помощью нейротехнологий возвращаем его", - говорят организаторы концерта.

"Скрябин с Украиной в сердце в наших сердцах всегда!", "я плакала, когда его показали", "Одна из наших больших потерь", "Такого светлого человека не уберегли. ((((Украинцы, будьте внимательны друг к другу! Это первое и основное, что нужно сделать, чтобы Украина встала с колен: нужны изменения в самом обществе! В одиночку воины света, каким был Кузьма , не в силах вытащить страну из того болота, в котором она находится. Только все вместе !!!",- пишут поклонники в сети You Tube.

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