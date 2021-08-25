Знаменитая украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук накануне важного соревнования продемонстрировала свою впечатляющую физическую форму

Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

«Завтра Бриллиантовая лига в Лозанне», - написала легкоатлетка.

Стоит отметить, что Марина стала одной из четырех украинок, которые примут участие в женской программе престижных международных соревнований. Ей предстоит выступить в секторе для прыжков в длину.

Накануне соревнований Бех-Романчук решила показать себя на стадионе. На новом фото спортсменка позирует во время одного из своих выступлений. Она одета в спортивную форму, которая позволяет ей продемонстрировать накачанный пресс и подтянутые ноги и руки. На снимке Марина стоит с поднятыми вверх руками и слегка опущенной головой.

Фанаты легкоатлетки бурно поддержали ее в комментариях, пожелав удачи перед соревнованиями.

«Классное фото», «Давай Марусь, включай крылья», «Всего самого лучшего», «Вперед», «Победы!», «Одна из самых красивых спортсменов в мире», «Удачи», «Желаю тебе удачи», - пишут люди в комментариях к посту.

Напомним, украинская чемпионка Бех-Романчук засветила в купальнике лишнее, фото.

Как сообщала Politeka, легкоатлетка Бех-Романчук в купальнике похвасталась подкачанным телом.

Также Politeka писала, что Марина Бех-Романчук потрясла загорелыми формами в купальнике на шнуровке.