Певица и актриса Дженнифер Лопес впечатлила стройными ножками в летнем платье

Как пишет Politeka.net, 52-летняя артистка впечатлила кадрами из новой фотосессии. Как известно, Джей Ло уже долгое время является одной из самых востребованных и популярных исполнительниц в США. Кроме этого, артистка активно снимается в кино и рекламе.

На свежем фото Лопес предстала в невероятно стильном виде. Она надела летнее платье голубого цвета, поверх которого набросила шубку. Образ дополнили меховые босоножки и сумка. Актриса распласталась на ступеньках, выставив вперед свои загорелые ножки. Стройные подкачанные ноги звезды привлекли особое внимание поклонников. Они оставили массу приятных слов в комментариях.

«Какие ножки», «Мечта», «Сладкая шоколадка», «Ты богиня. Афродита», «Какая красивая прическа», «Ты самая любимая артистка в мире», «Образ просто прекрасен», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Джей Ло активно занимается танцами и спортом, ведь каждое ее выступление на сцене – это роскошное шоу с крутыми номерами.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила достоинство фигуры в чересчур коротком платье: "Это незаконно".

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