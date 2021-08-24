Популярна 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес навіть у недавній зйомці здивувала молодістю

Артистка звикла показувати в мережі тільки яскраві кадри з професійних фотосесій або образи для дому. Причому останні вона показує тільки коли треба прорекламувати свою лінійку косметики.

А після того, як в черговий раз на зйомці Лопес заінтригувала яскравим виглядом і підкреслила фігуру завдяки міні-топу і спідниці, фанати почали публікувати її інші кадри з недавніх фотосесій. Одним з таких було фото, на якому Лопес показала підтягнуті форми в дорогій міні-сукні з камінням і блискітками.

Теплий кардиган, туфлі на високих підборах і вечірній макіяж зробили її ще яскравіше.

"Подобається її почуття стилю, ще більше нарядів 🌹; божевілля від краси ❤️ це незаконно; Люблю❤️; ❤ ️ Принцеса; просто дивовижна!; Алекс, тобі потрібно перестати думати про неї, переслідувати її; такі ноги шикарні " - пишуть в мережі.

Також нещодавно Бен Аффлек відзначив свій 49-й день народження і всім шанувальникам було цікаво дізнатися, що ж подарувала коханому Дженніфер Лопес. Як виявилося, зірка порадувала свого чоловіка вельми милим сюрпризом, який припав до смаку акторові.

Нагадавши, Дженніфер Лопес не посоромилася блиснути формами в сяючій білизні

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