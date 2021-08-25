Співачка і актриса Дженніфер Лопес у яскравій сукні не посоромилася показати свою фігуру зблизька

Артистка вирішила показати новий сміливий образ у сукні неонового відтінку з вельми вражаючим вирізом на животі. Декольте вийшло досить значним, адже наряд Лопес вирішила застебнути не повністю, а лише на пару гудзиків зверху.

Цього разу на сторінці в Instagram Лопес з'явилася ціла серія кадрів, на яких вона з різних ракурсів демонструвала новий образ. Довгі локони співачка поклала без прикрас і гумок, а ось макіяж зробила з акцентом на очі і ефектом природності.

Причому завдяки цьому можна добре розглянути, в якому стані її шкіра.

"Мій улюблений колір-неонове світло 💛 💚 скоро буде кумедна річ для @Sephora і @jlobeauty 😙" - пише Лопес під кадрами.

У мережі відповіли:

"Друге фото 😍! Ці вилиці👏 🏽; чудово❤️; Привіт, красуня. Люблю тебе, Чому я тільки що знайшов тебе 😍; Так жарко💫; Ох круто💕; Хороші флюїди для всіх, хто це читає✨;; Я ангел✌️; королева😍; Так чудово».

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