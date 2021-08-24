Співачка і актриса Дженніфер Лопес перед зйомкою показала сяючий вигляд з пишною укладанням
Популярна співачка щодня показує в сторіс невеликі уривки з життя, причому без макіяжу і яскравих нарядів зірка показує себе справжньою тільки заради реклами власного бренду. У мережі є безліч кадрів з образами Лопес поза сценою.
У гримерці її готують, як правило, безліч людей і сама Лопес навіть не одягається. Стилісти, помічники, перукарі – всі вони роблять з образів Лопес розкішні луки і вельми зухвалі образи, різні за стилем.
Наприклад, на одному з кадрів Дженніфер збирає перед виступом помічник, стоячи на колінах і надягаючи прикраси на руки. Сама зірка з пишною укладанням сидить на кріслі і чекає, поки їй допоможуть зібратися. Примітно, що зірка в 52 роки виглядає молодше свого віку і навіть часто виправдовується, що не робить уколів краси її перетворює лише макіяж.
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Не так давно Дженніфер знялася в різному дизайнерському одязі і довела в черговий раз, що час над нею не владний. Причому знаменитість не скромничає в свої 52 роки. На одному з фото вона спокійно показала підтягнуту фігуру в чорному костюмі з асиметричним вирізом на бюсті.
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