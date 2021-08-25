Звезда студии «Квартал 95» и «Женского квартала», певица Марта Адамчук покрасовалась в эффектном концертном платье

Как пишет Politeka.net, 35-летняя звезда прославилась благодаря участию в многочисленных проектах и талант-шоу, однако по-настоящему известной ее сделало участие в «Женском квартале», где она входит в состав вокального квартета, исполняющего все песни.

На свежем фото красотка показала, в каком необычном платье на одно плечо она гастролирует вместе с «Женским кварталом» по Украине. Девушка сделала селфи, показав идеальную прическу.

«Экватор тура», - подписала фото звезда.

В комментариях Марте оставили массу комплиментов.

«Экватор тура... Не прячь фигуру!)», «Очень красивая», «Такие яркие черты лица. Я влюблен», «Обворожительная», «Тебя невозможно забыть», «Девушка мечты», «Крутое платье», - пишут пользователи сети.

Добавим, что сама Марта родом из Черновицкой области. В Киеве она закончила институт культуры по специальности «эстрадный вокал».

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