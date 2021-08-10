Відома актриса і співачка, зірка "Жіночого кварталу", Марта Адамчук, показала себе крупним планом
Марта Адамчук завжди виглядає на всі 100%, передає Politeka.net. Красуня вміє підбирати образи й показати себе з ефектного боку.
35-річна артистка може не тільки красиво одягатися, але і доглядати за собою. Співачка в ранні роки соромилася своєї зовнішності, але в дорослому житті зрозуміла, що не потрібно цього робити і з часом полюбила себе.
Зірка зізнається, що їй подобається в собі найбільше постава, спина і вилиці.
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На новому чорно-білому фото від артистки не можна відвести очей. Красуня позувала у вечірньому образі - в одязі з нескромним декольте і розрізами на рукавах. Завершили образ красиві прикраси.
Не можна не зазначити макіяж співачки, який підкреслив її виразний погляд.
"До зустрічі завтра в @perfectplacekyiv 🕊", - написала співачка.
За годину публікація зібрала понад 100 лайків і трохи коментарів.
"Дуже красива ❤️", " Обожнюю ЧБ🌷 🔥", "красуня","👍 🔥", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, на сторінку Марти Адамчук в Instagram зараз підписані 46,8 тисяч користувачів мережі. Зірка тільки набирає популярність в мережі, але на телебаченні її обличчя має бути знайоме всім.
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